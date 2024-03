Stand: 28.03.2024 07:42 Uhr Angebliche Unfälle - Polizei warnt vor Schockanrufen zu Ostern

Die Braunschweiger Polizei warnt vor Betrugsversuchen rund um die Osterfeiertage. Bereits in den vergangenen Tagen hätten sich sogenannte Schockanrufe gehäuft. So habe sich ein Anrufer bei einem 83-Jährigen als dessen Sohn ausgegeben. Mit den Worten "Papa, Papa, ich habe eine Frau totgefahren" habe er einen tödlichen Unfall vorgegeben. Als danach eine angebliche Polizistin das Gespräch übernahm und eine Kaution von 60.000 Euro forderte, erkannte der Braunschweiger den Betrug und legte auf, wie die echte Polizei mitteilte. Oft versuchten die Täter aber auch, über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft oder falsche Gewinnversprechen an das Geld der Opfer zu gelangen. Die Polizei rät, sich bei derartigen Anrufen immer bei Verwandten oder über den Polizeinotruf rückzuversichern.

Weitere Informationen Enkeltrick und Co: Wie Kriminelle Senioren betrügen Am Telefon, per WhatsApp oder an der Haustür versuchen Betrüger, ihren Opfern Geld abzunehmen. So erkennt man gängige Maschen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min