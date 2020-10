Stand: 08.10.2020 07:28 Uhr Am Steuer eingeschlafen: Unfall mit vier Verletzten auf A2

Bei einem Unfall auf der A2 sind in der Nacht vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Autobahn-Polizei war ein Lkw-Fahrer bei Helmstedt am Steuer kurz eingenickt, von der Spur abgekommen, wieder aufgewacht und beim Gegenlenken ins Schleudern geraten. In Folge dessen kippte der Sattelzug um, ein Kleintransporter fuhr auf und die vier Insassen wurden leicht verletzt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Lastwagen hatte 24 Tonnen Fleisch geladen. Diese hätten sich zwar nicht über die Fahrbahn verteilt, sie mussten laut Polizei aber aufwendig umgeladen werden. Die Strecke zwischen Marienborn-Helmstedt und Alleringersleben in Richtung Berlin war mehrere Stunden gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.10.2020 | 07:30 Uhr