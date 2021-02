Stand: 02.02.2021 16:41 Uhr Altenau: Doch noch Hoffnung für Traditionsbrauerei?

Die Traditionsbrauerei in Altenau hat ihren Betrieb eingestellt - die Klosterkammer Hannover als Eigentümerin hatte in den vergangenen zwei Jahren keinen Käufer gefunden. Wie die "Goslarsche Zeitung" am Dienstag berichtet, könnte die Brauerei nun aber doch gerettet werden. Ein möglicher Investor soll demnach noch in dieser Woche einen Vertragsentwurf von der Klosterkammer erhalten. Voraussichtlich solle zudem mit weiteren Interessenten gesprochen werden. Nach zuvor gescheiterten Versuchen scheint sich nun also ein Verkauf des Betriebs abzuzeichnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.02.2021 | 07:30 Uhr