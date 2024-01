Stand: 05.01.2024 22:17 Uhr Alkoholisiert mit dem Handy am Steuer - Sohn nicht angeschnallt

Mit 1,04 Promille Alkohol im Blut ist ein Mann in Gifhorn mit seinem dreijährigen Sohn im Auto unterwegs gewesen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist der 36-jährige Fahrer im Ortsteil Gamsen von Beamten gestoppt worden, weil er am Steuer sein Handy benutzt hatte. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten das nicht angeschnalltes Kind auf der Rückbank, gleichzeitig stellten sie eine "deutliche Alkoholfahne" bei dem Mann fest. Dem 36-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen worden, hieß es von der Polizei. Ihn erwarten demnach nun Bußgelder und ein mindestens vierwöchiges Fahrverbot.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min