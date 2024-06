Stand: 06.06.2024 13:11 Uhr Aktionstag gegen Hass im Internet: Mehrere Wohnungen durchsucht

Im Rahmen eines Aktionstags gegen politische Hasspostings sind in Niedersachsen laut Staatsanwaltschaft Göttingen fünf Wohnungen durchsucht worden, unter anderem im Landkreis Göttingen. Dabei wurden am Donnerstag unter anderem Geräte wie Computer, Smartphones und Tablets beschlagnahmt. In den strafbaren Postings gehe es um antisemitische, volksverhetzende, ausländerfeindliche und frauenfeindliche Inhalte, so die Staatsanwaltschaft. Auch Postings, die Politikerinnen und Politiker bedrohen oder beleidigen, sollen verfolgt werden. "Wir müssen zunehmend feststellen, dass der Hass im Netz den Nährboden für Straftaten auf der Straße bildet", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD). Der Einsatz war Teil einer bundesweiten Aktion mit mehr als 70 Durchsuchungen in allen Bundesländern.

