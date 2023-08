Stand: 21.08.2023 18:08 Uhr Agaplesion Krankenhaus in Holzminden meldet Insolvenz an

Das Agaplesion Krankenhaus in Holzminden hat Insolvenz angemeldet. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Als Gründe für die Insolvenz nennt der Konzern die hohe Inflation und höhere Kosten. 15 Millionen Euro musste das Unternehmen nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren zuschießen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Landrat Michael Schünemann (CDU) erkennt an, dass sich der Konzern um den Erhalt des Standorts Holzminden bemüht hat. Nun will der Landkreis dabei helfen, das Krankenhaus im Zuge des Insolvenzverfahrens nach Möglichkeit zu retten.

