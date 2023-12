Stand: 11.12.2023 09:06 Uhr A7: Sperrung bei Göttingen in Richtung Süden wieder aufgehoben

Die Sperrung auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Nörten-Hardenberg ist aufgehoben. Am Sonntagvormittag war die Strecke in beiden Richtungen rund sechs Stunden lang voll gesperrt. Grund für die Sperrung war der Rückbau einer Hochspannungsleitung, die über die Autobahn führte. Es kam in beide Richtungen zu Staus, die teilweise eine Länge von bis zu fünf Kilometern hatten.

