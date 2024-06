Stand: 21.06.2024 13:44 Uhr A7: Backsteine fallen auf Fahrbahn - mehrere Autos beschädigt

Am Freitagmorgen hat ein unbekanntes Fahrzeug auf der A7 in Richtung Hannover mehrere Backsteine verloren. Wie die Polizei Göttingen mitteilte, lagen die Steine zwischen den Anschlussstellen Lutterberg (Landkreis Göttingen) und Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) auf der Fahrbahn. Dadurch kam es zu mehreren Unfällen. Einige Autofahrer sollen die Backsteine zu spät gesehen haben. In der Folge wurden dabei laut Polizei bei vier Fahrzeugen Reifen und Unterböden beschädigt. Bei einem Auto flog ein Backstein gegen Motorhaube und Windschutzscheibe. Wie viele Steine genau auf der Fahrbahn waren, ist bisher noch unklar. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. An den betroffenen Autos entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491 65 15 entgegen.

