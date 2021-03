Stand: 23.03.2021 15:32 Uhr Umweltschützer protestieren gegen Autobahn-Ausbau

Aus Protest gegen den Autobahn-Ausbau haben sich am Dienstag Umweltaktivisten auf die A39 in Wolfsburg abgeseilt. Zwei Aktivisten ließen sich laut Polizei dazu von einer Brücke hinab. Der Ausbau zwischen dem VW-Standort Wolfsburg und Lüneburg ist aus Sicht des niedersächsischen Landesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz "Nonsens". Klima-, Verkehrs- und Mobilitäts-Wenden machten neue Autobahn-Projekte obsolet, argumentierten die Umweltschützer. Wegen der Demonstration wurde die Autobahn Richtung Norden zeitweise gesperrt. Die Polizei nahm die zwei Personen, die sich von der Brücke abgeseilt hatten, fest. Sie erwartete eine Strafanzeige wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, hieß es von der Polizei. Für heute Dienstagabend war ein Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Autobranche geplant. Auch die Ministerpräsidenten von "Autoländern" wie Niedersachsen oder Baden-Württemberg sollten teilnehmen.

