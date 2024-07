Stand: 26.07.2024 07:27 Uhr A36: Schwertransporter blockiert Autobahnausfahrt

Ein Schwertransporter ist auf der A36 in Richtung Harz an der Autobahnausfahrt Schladen-Süd liegen geblieben und blockiert derzeit Auf- und Abfahrt. Wie die Autobahn GmbH dem NDR in Niedersachsen mitteilte, lässt sich der Lkw nicht mehr lenken. Er war in der Nacht zu Freitag unterwegs gewesen, um den Flügel eines Windrades zu transportieren. Aufgrund des technischen Defekts komme er nun nicht mehr um die Kurve der Ausfahrt, heißt es. Laut Polizei stauen sich hinter dem Lastwagen zwei weitere Schwertransporter. Wie lange die Ausfahrt gesperrt bleibt, steht noch nicht fest. Eine Reparaturfirma ist den Angaben zufolge im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.07.2024 | 07:30 Uhr