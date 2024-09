Stand: 30.09.2024 08:54 Uhr A2: Nachtbaustellen zwischen Braunschweig und Helmstedt

Auf der Autobahn 2 wird zwischen Braunschweig-Hafen und Helmstedt-West die Fahrbahn saniert. Dafür werden in Fahrtrichtung Berlin in diesem Bereich von Montagabend bis Mittwochmorgen jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr Nachtbaustellen eingerichtet. Das teilte die Autobahn GmbH mit. In der Nacht von Montag auf Dienstag werde die Fahrbahn der A2 zwischen der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord instand gesetzt. Die Auffahrt Braunschweig-Hafen sei während dieser Zeit gesperrt. In den Nächten von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch werden außerdem Nachtbaustellen zwischen den Anschlussstellen Rennau und Helmstedt-West eingerichtet. In den betroffenen Abschnitten werde der Verkehr einspurig am Baustellenbereich vorbeigeführt.

