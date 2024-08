Stand: 20.08.2024 07:08 Uhr A2: Einschränkungen durch Nachtbaustelle nahe Königslutter

Auf der Autobahn 2 zwischen dem Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Königslutter (Landkreis Helmstedt) steht Autofahrern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nur eine Fahrspur zur Verfügung. Nach Angaben der Autobahn GmbH soll die Fahrbahn instand gesetzt werden. Dazu werden zwei Fahrstreifen in Richtung Magdeburg gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Laut Autobahn GmbH sollen die Arbeiten von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr dauern.

