Stand: 28.11.2023 08:00 Uhr 92-Jährige rammt Straßenschild, Baum und geparktes Auto

In Wolfsburg hat eine 92-jährige einen Unfall auf einem Gehweg verursacht. Die Polizei vermutet, dass sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselt hat. Die Seniorin habe möglicherweise einen Parkplatz an der Heinrich-Nordhof-Straße gesucht. Dann sei der SUV der 92-jährigen plötzlich rückwärts über den Gehweg geschossen. Dabei überfuhr sie ein Verkehrsschild, rammte einen Straßenbaum und prallte gegen ein anderes Auto. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Wagen aus einer Parklücke auf die Straße geschoben wurde. Der 66 Jahre alter Fahrer und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei hat den Führerschein der Seniorin beschlagnahmt.

