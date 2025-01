Stand: 25.01.2025 11:09 Uhr 81-Jähriger tot in Wohnhaus gefunden - Polizei vermutet Verbrechen

In einem Einfamilienhaus in Dramfeld in der Gemeinde Rosdorf (Landkreis Göttingen) ist am Freitagabend ein Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 81-jährige Hausbewohner offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens. Darauf deuteten die Gesamtumstände hin, hieß es. Demnach hatten Bekannte den Mann in seinem Haus entdeckt und den Notruf gewählt. Die Hintergründe sind noch unklar. Trotz einer Begutachtung der Leiche durch Rechtsmediziner und einer forensischen Spurensicherung an dem mutmaßlichen Tatort gebe es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Göttingen ermitteln.

