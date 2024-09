Stand: 06.09.2024 11:12 Uhr 76-Jähriger gerät mit Hand unter Bus: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall zwischen einem Passanten und einem Linienbus sucht die Polizei Braunschweig nach Zeugen. Wie sie erst jetzt mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Sonntagabend kurz hinter der Haltestelle am Altstadtring, Ecke Madamenweg. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass der 76-Jährige in den Bus zusteigen wollte. In Höhe der Fahrertür stürzte er, danach überrollte der Bus beim Anfahren seine Hand. Schwer verletzt wurde der Senior in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt insbesondere nach Fahrgästen im Bus, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 476 39 35 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig