Stand: 21.04.2024 13:47 Uhr 74-Jährige stürzt mit Quad und wird eingeklemmt

Am Samstag ist eine 74 Jahre alte Frau bei einem Unfall mit einem Quad in Grasleben (Landkreis Helmstedt) verletzt worden. Laut Polizei verlor die Frau aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Quad kippte um und die Fahrerin wurde darunter eingeklemmt. Ersthelfer und Feuerwehr befreiten die 74-Jährige, die daraufhin vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

