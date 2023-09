Stand: 30.09.2023 10:33 Uhr 73-Jähriger wird an der A2 von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Im Landkreis Peine ist ein 73-jähriger Fußgänger auf einer Rastanlage an der A2 tödlich verletzt worden. Ein Lastwagenfahrer hatte den Mann nach Angaben der Polizei am Freitagabend übersehen und erfasst, als er rückwärts ausparkte. Der 73-Jährige wurde über eine längere Strecke mitgeschleift. Der Lkw verließ die Raststätte bei Wendeburg jedoch und setzte seine Fahrt auf der A2 in Richtung Berlin fort. Andere Verkehrsteilnehmer entdeckten den verletzten Senior und verständigten Rettungskräfte und Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 73-Jährigen feststellen. Mithilfe von Aussagen anderer Lkw-Fahrer konnte die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher wenig später nahe Helmstedt finden. Nach eigenen Angaben hatte der 43-Jährige den Unfall nicht bemerkt. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.09.2023 | 11:00 Uhr