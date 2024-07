Stand: 19.07.2024 10:59 Uhr 49-Jähriger von Lkw erfasst - Fahrer fährt weiter

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Katlenburg (Landkreis Northeim) einen 49-jährigen Mann mit seinem Fahrzeug touchiert. Wie die Polizei Northeim mitteilte, war der 49-Jährige aus Osterode auf einem Kleinkraftrad unterwegs, als er von dem Lkw berührt wurde und stürzte. Er wurde schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer hielt den Angaben zufolge nicht an und fuhr weiter Richtung Katlenburg. Zeugen beschrieben der Polizei den Lkw. Eine Streife konnte den Lastwagen später kurz vor Osterode anhalten. Der 58-Jährige bestätigte den Beamten, dass er den Kleinkraftrad-Fahrer überholt hatte - den Unfall habe er nicht bemerkt. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und ermittelt wegen Fahrerflucht und Körperverletzung.

