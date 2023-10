Stand: 29.10.2023 13:06 Uhr 47-Jähriger fährt in Schlangenlinien durch Peiner Innenstadt

Ein betrunkener Autofahrer konnte am späten Samstagabend von der Polizei Peine aus dem Verkehr gezogen werden. Auf Höhe der Nord-Süd-Brücke in der Peiner Innenstadt sei es einer Streifenwagen-Besatzung gelungen, das Fahrzeug des 47-Jährigen zum Stehen zu bringen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor habe ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiwache ein Fahrzeug gemeldet, das zwischen Groß-Ilsede und Klein-Ilsede stark Schlangenlinien fahre. Das Auto ist dabei den Angaben zufolge gefährlich in den Gegenverkehr geraten, andere Autofahrer hatten demnach ausweichen müssen, um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei stellte bei dem kontrollierten Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 2,09 Promille fest. Der Mann ist laut Polizei zu einer Blutentnahme ins Klinikum Peine gebracht worden, der Führerschein wurde sichergestellt.

