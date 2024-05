Stand: 24.05.2024 09:50 Uhr 4,5 Millionen Euro für "Naturschatz Gipskarstlandschaft"

Das Projekt "Naturschatz Gipskarstlandschaft Südharz" wird bis Ende 2029 mit rund 4,5 Millonen Euro gefördert. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium am Donnerstag mit. "Wir haben es hier mit einem Hotspot der Artenvielfalt zu tun und müssen ein noch stärkeres Bewusstsein für den Erhalt und die Pflege dieser einzigartigen Landschaft schaffen", sagt Umweltminister Christian Meyer zum Auftakt in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen). Der Kammmolch, die Mopsfledermaus oder die seltenen Orchideen-Buchenwälder machten den Harzer Gipskarstgürtel zum einzigartigen Biotop. Mit dem Geld werden nach Informationen des Landschaftspflegeverbandes Landkreis Göttingen Lebensgrundlagen für seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten und die Bedingungen für extensive Weidehaltung verbessert. Außerdem soll die einzigartige Landschaft bekannter gemacht und der sanfte Tourismus gefördert werden.

