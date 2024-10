Stand: 01.10.2024 10:42 Uhr 26-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab: Unfall endet tödlich

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 244 bei Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) ist am Montagabend ein 26-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei Gifhorn am Dienstag mitteilte, war der Mann in Richtung Bundesstraße 4 unterwegs. Nach einem Überholvorgang sei das Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 26-Jährige erlitt dabei tödliche Verletungen. Die B244 war während der Bergungsarbeiten laut Polizei rund zwei Stunden gesperrt.

