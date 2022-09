Stand: 04.09.2022 09:28 Uhr 26-Jähriger in Wolfsburg durch Messerstiche schwer verletzt

In Wolfsburg ist ein 26-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in einem Kaufhaus durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war es am Sonnabend innerhalb einer größeren Gruppe zu einem Streit gekommen, dabei wurde der 26-Jährige verletzt. Die Polizei nahm einen 23-jährigen Verdächtigen vorübergehend fest. Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.09.2022 | 09:00 Uhr