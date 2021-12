25 Zentimeter Schnee - Saisonstart im Harz am Wochenende Stand: 07.12.2021 15:45 Uhr Am Wochenende geht es los: Skifahren soll im Harz ab Sonnabend möglich sein.

Dass es in dieser Saison so früh losgeht, liege an den niedrigen Temperaturen der letzten Tage, sagte der Betreiber der Wurmberg-Seilbahn NDR Niedersachsen. Seit knapp einer Woche laufen die Schneekanonen an Niedersachsens höchstem Gipfel. Öffnen sollen zunächst drei Abfahrten: Sonnenhang, Hexenwiese und Hexenritt. Ab 18. Dezember soll auch das restliche Skigebiet befahrbar sein.

25 Zentimeter Schnee auf den Pisten

Laut den Betreibern lagen am Dienstag etwa 25 Zentimeter Schnee auf den Pisten. Beim Ski- und Snowboardfahren gilt wegen der Corona-Pandemie die sogenannte 2G-Regel, die Besucher müssen also nachweislich geimpft oder genesen sein. Dafür erhalten sie ein Bändchen, mit dem sie den 2G-Status überall im Skigebiet belegen können. In allen Liften und Seilbahnen muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden.

Neben den Pisten haben auch die Skischule und der Skiverleih geöffnet. Die Restaurants im Skigebiet öffnen ebenfalls.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 07.12.2021 | 15:00 Uhr