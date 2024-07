Stand: 29.07.2024 05:30 Uhr 22-Jähriger bei Unfall in der Nähe von Goslar schwer verletzt

Bei einem Unfall im Harz ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer im Harz schwer verletzt worden. Laut Polizei kam der junge Mann auf der B82 bei Goslar mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße ab. Im Grünstreifen überschlug sich das Auto, ehe es schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Klinik nach Hannover gebracht. Zur Ursache des Unfall machte die Polizei bislang keine Angaben.

