Stand: 26.06.2024 19:57 Uhr 18-Jähriger aus Göttingen vermisst - Polizei sucht mit Foto

Die Polizei Göttingen sucht nach einem 18-Jährigen und hat dazu ein Foto des Vermissten veröffentlicht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde Norman B. zuletzt am Dienstagnachmittag gesehen. Der junge Mann ist laut Polizeiangaben auf ärztliche Hilfe angewiesen. Es wird deshalb nicht ausgeschlossen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Norman B. soll persönliche Bezüge nach Bad Lauterberg und Duderstadt haben. Er könnte sich aber auch im Stadtgebiet von Göttingen aufhalten, heißt es in einer Polizeimeldung. Der 18-Jährige ist demnach etwa 1,70 Meter groß und hat schwarzes, kurzes Haar. Er ist vermutlich mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover bekleidet. Hinweise zum Vermissten nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0551) 491 21 15 entgegen.

