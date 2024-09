Stand: 07.09.2024 15:10 Uhr 17-Jähriger auf Party durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Ein 17-Jähriger ist am Freitag auf einer Geburtstagsparty in Braunschweig lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es zuvor einen Streit und dann ein Handgemenge zwischen mehreren jugendlichen Gästen gegeben. Schließlich soll ein 15-Jähriger mit einem Messer auf den Oberkörper des Älteren eingestochen haben. Durch den Messerstich wurde die Lunge des 17-Jährigen verletzt. Noch am Abend sei er notoperiert worden, teilten die Beamten mit. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr. Der 15-jährige Tatverdächtige konnte zunächst flüchten. Die Polizei nahm ihn aber später in seiner Wohnung fest. In der Nacht habe sich zudem ein weiterer 15-Jähriger gemeldet, der angab, ebenfalls an dem Streit beteiligt gewesen zu sein und durch einen Messerstich am Handgelenk verletzt wurde. Es wird wegen versuchtem Totschlags ermittelt.

