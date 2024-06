Stand: 28.06.2024 13:59 Uhr 13-Jährige aus Holzminden vermisst - Suche bislang erfolglos

Die 13-jährige Kamar Shamaa aus Holzminden wird seit Dienstag vermisst. Jegliche Orte, an denen die Jugendliche sich aufhalten könnte, seien bereits überprüft worden, teilte die Polizei am Freitag mit. In Absprache mit den Erziehungsberechtigten werde daher nun öffentlich nach dem Mädchen gefahndet. Laut Personenbeschreibung ist Kamar etwa 1,55 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange schwarze lockige Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine grau karierte Stoffjacke sowie eine helle Hose. Die 13-Jährige steht laut Polizei unter Eigengefährdung. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen machen können, sich an das Polizeikommissariat Holzminden unter der Telefonnummer (05531) 95 80 zu wenden.

