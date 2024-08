Wulff: In Schulen häufiger die deutsche Nationalhymne singen Stand: 31.08.2024 12:57 Uhr Ex-Bundespräsident Christian Wulff würde gern häufiger die Nationalhymne hören. Vor allem in den Schulen sollte sie unterrichtet werden, findet er.

"Die Hymne sollte öfter gesungen werden und nicht nur zu bestimmten Anlässen, wie dem Jahrestag des Grundgesetzes", sagte der Ex-Politiker, der heute Präsident des Deutschen Chorverbandes ist, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). Das gelte vor allem für die Schulen. Singen könne einen großen Beitrag zur Erziehung zur Vielfalt leisten.

Hymne Symbol demokratischer Werte

"Gerade unsere Nationalhymne ist ein Symbol für unsere demokratischen Werte und unseren Zusammenhalt. Wir sind da in Deutschland oft verkrampft, weil wir den Missbrauch von nationalen Symbolen erlebt haben", so Wulff. "Aber unsere Kinder sollten wir weltoffen und patriotisch mit Respekt für Verschiedenheit erziehen. Sie müssen die Hymne und ihre Bedeutung in der Schule lernen und sollten auch lernen, sie zu singen." Wulff war von 2010 bis 2012 Staatsoberhaupt der Bundesrepublik.

