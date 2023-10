Volksverhetzende Parolen in der Gedenkstätte Ahlem gefunden Stand: 29.10.2023 16:40 Uhr Unbekannte haben in der Gedenkstätte Ahlem in Hannover volksverhetzende Aufkleber angebracht. Die Sticker bezogen sich laut Polizei überwiegend auf den Nahost-Konflikt. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Aufkleber wurden an Türen, am Eingangsschild und an der "Wand der Namen" für die Opfer des Holocausts aufgebracht, wie eine Sprecherin der Region Hannover am Sonntag sagte. "Die Aufkleber haben allesamt einen politischen und volksverhetzenden Inhalt in Bezug auf den Nahost-Konflikt", erklärte eine Polizeisprecherin. Die Sticker, es soll sich um mehrere Dutzend handeln, seien zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen geklebt worden, hieß es von der Polizei. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Weil sich die Kleber gut entfernen ließen, wird laut Polizei nicht wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Regionspräsident Krach fordert schnelle Aufklärung

Regionspräsident Steffen Krach (SPD) äußerte sich am Sonntag in einer Stellungnahme empört. "Es ist widerwärtig und erschreckt mich, dass wir 78 Jahre nach Ende des Holocausts solche Botschaften auf unserer Gedenkstätte finden", erklärte Krach auf Instagram. Er forderte eine schnellstmögliche Aufklärung des Vorfalls. Die Gedenkstätte Ahlem war einst eine jüdische Gartenbauschule, später wurde diese von Nationalsozialisten als Sammelstelle für Deportationen, als Gefängnis und Hinrichtungsstätte genutzt. Seit 1987 ist an diesem Ort die Mahn- und Gedenkstätte untergebracht.

