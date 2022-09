Verunglückter Bergsteiger: Retter wollen Suche fortsetzen Stand: 21.09.2022 10:08 Uhr Die Einsatzkräfte hoffen, dass sie heute per Hubschrauber nach dem vermissten Bergsteiger aus Niedersachsen suchen können. Der 24-Jährige war am Sonnabend in den Berchtesgadener Alpen abgerutscht.

Flüge mit dem Helikopter zum Absuchen des Geländes seien recht wahrscheinlich, sagte ein Sprecher der Bergwacht am frühen Morgen. Denn inzwischen hat sich das Wetter etwas gebessert. Fußtrupps würden aber nicht eingesetzt, so der Sprecher. Da könne die Bergwacht derzeit nichts ausrichten, der Einsatz sei wegen des vielen Schnees zu riskant: "Da liegt Schnee auf Blankeis, jeder Schritt muss wohl überlegt und gut gesichert sein." Zudem wüssten die Einsatzkräfte immer noch nicht genau, wo der verunglückte Mann sich befindet. "Dann gehst du in fünf Metern Entfernung vorbei und siehst den gar nicht, weil er eingeschneit ist", so der Sprecher. Erst wenn der 24-Jährige geortet sei, werde man Rettungsmannschaften losschicken, um ihn zu bergen und ins Tal zu bringen.

VIDEO: Bergsteiger aus Niedersachsen in den Alpen vermisst (19.09.2022) (1 Min)

Vermisster kommt laut Polizei aus Hannover

Anhaltender Schneefall, starker Wind, Lawinengefahr und absturzgefährdetes Gelände hatten am Dienstag die Suche nach dem 24-Jährigen unmöglich gemacht. Die Einsatzkräfte hatten zuletzt am Samstagabend mit ihm telefoniert. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat die Polizei vor Ort bestätigt, dass der Vermisste aus Hannover kommt. Er war am Sonnabend trotz Schneefalls zu einer hochalpinen Tour am Hochkalter in Ramsau bei Berchtesgaden aufgebrochen. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, war er zuvor mit dem Zug angereist und alleine unterwegs. In etwa 2.500 Metern Höhe rutschte der 24-Jährige dann ab und kam bei eiskaltem Wind und Schneesturm nicht mehr weiter. Er setzte einen Notruf ab und gab dabei laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) zunächst an, dass er sich beide Arme gebrochen habe und am Kopf verletzt sei. In einem späteren Telefonat habe er dann aber gesagt, dass er doch nicht ernsthaft verletzt sei, so ein BRK-Sprecher. Danach riss der Telefonkontakt ab.

Boje kann leeres Handy orten

Am Montagabend hatten die Einsatzkräfte bis zum Sonnenuntergang das Gelände vom Hubschrauber aus mit Ferngläsern nach dem Vermissten abgesucht, dabei aber keine Spur von ihm entdeckt. Seit Samstag sei jede Menge Neuschnee gefallen, der könne sich in den Rinnen auf bis zu drei Meter Höhe sammeln, so dass diese schlecht einsehbar seien, sagte der BRK-Sprecher. Die Rettungskräfte hoffen, dass der 24-Jährige sich zum Schutz gegen Wind und Kälte eine Schneehöhle graben konnte. Inzwischen bessert sich das Wetter wieder. Für Donnerstag ist laut Bergwacht sonniges Wetter angekündigt, der Berg soll bis zum Gipfel wolkenfrei sein: Laut BRK könnte dann auch eine sogenannte Recco-Boje zum Einsatz kommen. Sie kann elektronische Geräten wie Smartphones und Laptops orten, auch wenn deren Akku leer ist. Das geht aber nur, wenn sich der Nebel verzogen hat.

