Vatertag in Niedersachsen: Polizei zieht positive Zwischenbilanz Stand: 18.05.2023 19:58 Uhr In Niedersachsen sind am Vatertag zahlreiche Gruppen mit Bollerwagen, Musik und Alkohol losgezogen. Die Polizei zeigte sich in einer ersten Zwischenbilanz zufrieden.

Fast alle Vatertags-Touren seien friedlich verlaufen, hieß es am Donnerstagabend. Allerdings kam es zu kleineren Vorfällen. So etwa in Hameln: Bei einer Wanderung von rund 1.300 Menschen zum alten Sportplatz in Tündern war es bei einer kleinen Gruppe zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei nahm fünf Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Zwei Menschen mussten sicherheitshalber ins Krankenhaus, so ein Sprecher.

Kleingruppen geraten im Landkreis Harburg aneinander

Auch im Nordosten Niedersachsen vermeldet die Polizei einen überwiegend friedlichen Verlauf. Dort hätten sich gegenüber den Vorjahren aber auch weniger Menschen an Vatertags-Touren beteiligt. Vereinzelt kam es auch zu Zwischenfällen: Im Landkreis Harburg gerieten laut Polizei Kleingruppen aneinander. Am Lühe-Anleger griffen Beamte einen aggressiven Mann auf. Er soll etwa vier Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Positive Bilanz im Südwesten

Zufrieden zeigte sich die Polizei im Südwesten Niedersachsens: Es seien nur die üblichen Kleinigkeiten zu vermelden gewesen, die es an solchen Tagen immer gebe, sagten Polizeisprecher in Osnabrück und Diepholz. Auch an zwei vermeintlichen Brennpunkten in der Region, wo in vergangenen Jahren die Lage mitunter eskalierte, kam es zu keinen größeren Zwischenfällen: Beim Schützenfest in Spahnharrenstätte, das erfahrungsgemäß sehr viele junge Leute aus der Umgebung anziehe, sei alles ruhig geblieben, heißt es bei der Polizei im Emsland. Auch vom Dautrappen in Uelsen (Grafschaft Bentheim) gebe es keine Klagen: Wie in früheren Jahren kamen rund 2.000 Menschen zum Umtrunk zusammen. Polizeiliches Eingreifen war bis zum frühen Abend nicht nötig.

Vatertag: Vorbereitungen bei Polizei und Kliniken

Die Polizei in Niedersachsen hatte sich im Vorfeld aufgrund eines zu erwartenden zunehmenden Alkoholpegels bei Feiernden auf zahlreiche Einsätze eingerichtet und im Vorfeld zur Vernunft aufgefordert. Vorbereitungen für einen arbeitsreichen Tag hatten auch viele Kliniken getroffen. Zu keiner anderen Zeit im Jahr passierten so viele schwere Fahrradunfälle und so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss wie an Christi Himmelfahrt, hatten die Asklepios-Kliniken im Vorfeld mitgeteilt.

