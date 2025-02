Tötungsdelikt in Dramfeld: Wann liefert Spanien die Verdächtige aus? Stand: 06.02.2025 12:05 Uhr Im Fall des getöteten 81-Jährigen in Dramfeld kann die Auslieferung der Verdächtigen mehrere Wochen dauern. Die 22-Jährige sitzt in Spanien in Haft. Die Polizei hatte europaweit nach ihr gefahndet.

Nach Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler kann die Auslieferung der 22-Jährigen zwischen drei Wochen und zwei Monaten dauern. Sie sollte zunächst einem spanischen Richter vorgeführt werden. Erst dann würden weitere Details ihrer Auslieferung geklärt, hieß es. Denkbar sei, dass zwei deutsche Polizisten nach Spanien fliegen und die Frau abholen. Details zu ihrer Flucht und den Umständen ihrer Verhaftung soll es auch erst geben, nachdem die 22-Jährige dem Richter vorgeführt wurde.

Polizei fahndet mit europäischem Haftbefehl wegen Mordes

Nach dem Gewaltverbrechen im Landkreis Göttingen wurde die 22-Jährige am Montag nördlich der Stadt Granada bei einer Polizeikontrolle festgenommen, wie Ermittlerinnen und Ermittler mitteilten. Seitdem sitzt sie in Haft. Die Polizei hatte mit einem europäischen Haftbefehl wegen Mordes nach der 22-Jährigen gefahndet. Sie soll ihren 81-jährigen Vermieter in seiner Wohnung in Dramfeld mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Mann sei infolge der Stichverletzungen in seiner Wohnung verblutet, hatte die Staatsanwaltschaft nach der Obduktion mitgeteilt

Das Motiv für die Tat ist weiter unklar. Die schnelle Festnahme sei das Ergebnis guter polizeilicher Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Göttingen.

