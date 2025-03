Stand: 04.03.2025 11:26 Uhr Auslieferung der mutmaßlichen Mörderin von Dramfeld verzögert sich

Die Tatverdächtige im Fall des getöteten 81-Jährigen in Dramfeld (Landkreis Göttingen) wird voraussichtlich am 10. März nach Deutschland überstellt. Wie die Staatsanwaltschaft Göttingen auf Anfrage von NDR Niedersachsen mitteilte, wurde der ursprünglich für Mittwoch geplante Flug aus Spanien ohne Angabe von Gründen abgesagt. Die 22-Jährige steht unter Verdacht, ihren 81-jährigen Vermieter im Januar erstochen zu haben. Anfang Februar wurde sie bei einer Polizeikontrolle in Spanien festgenommen, nachdem ein internationaler Haftbefehl gegen sie vorlag.

