Tödlicher Baggerunfall in Toppenstedt: Kind und Mann gestorben

Stand: 25.06.2023 09:03 Uhr

Bei einem Unfall in einem Zeltlager für Kita-Kinder in Toppenstedt (Landkreis Harburg) sind am Samstagabend ein Kind und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Die Polizei sprach von einem technischen Defekt.