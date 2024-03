Steigen Sie um auf die neue NDR Niedersachsen App Die NDR Niedersachsen App wurde rundum erneuert und mit neuen Funktionen erweitert. Die bisherige App wird nicht mehr unterstützt. Wie Sie zur neuen App kommen, erfahren Sie hier..

Die neuesten Informationen aus Niedersachsen mit Auswahl ihrer Region, aktuelle Videos, ein direkter Draht zum Team von NDR 1 Niedersachsen, Mitmach-Möglichkeiten bei Programmaktionen und Sendungen sowie ein direkter Zugang zu den Podcasts des NDR in Niedersachsen: Das alles können Sie weiter nutzen, wenn Sie ein Update auf die neue NDR Niedersachsen App durchführen.

So kommen Sie an die neue App

Die neue NDR Niedersachsen App ersetzt die alte App. Sollte die App bei Ihnen noch nicht aktualisiert sein, müssen Sie in den App Store gehen und das Update manuell herunterladen. Nur dann können Sie weiterhin die aktuellen Nachrichten und Angebote nutzen. Die NDR Niedersachsen App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit. Die aktuellen Mindestvoraussetzungen für beide Betriebssysteme sind dort beschrieben.

Neu: Wählen Sie Ihre Region aus

Ein Schwerpunkt in der neuen NDR Niedersachsen App ist die Regionalität: Wenn sie die App öffnen, finden sie gleich auf der Startseite eine Auswahlbox. Entscheiden Sie in dem Menü, aus welcher Region Sie hier künftig die neuen Nachrichten sehen wollen:

Hannover und Region, Hildesheim, Weserbergland, Nienburg, Celle

Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Solling, Harz

Oldenburg, Vechta, Ostfriesland, Nordseeküste, Elbe-Weser-Dreieck

Lüneburg, Heide, Uelzen, Unterelbe, Wendland, Altes Land

Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim, Diepholz, Dümmer

Nachrichten aus Niedersachsen noch aktueller und übersichtlicher

Die neue NDR Niedersachsen App punktet durch eine übersichtliche Gestaltung und eine verbesserte Darstellung der Artikel. Sie enthalten jetzt weiterführende Informationen unter den Texten. Außerdem wurden die Möglichkeiten verbessert, Videos und Audios in den Artikeln zu nutzen und sie auch mit anderen Menschen zu teilen. Dafür wurde ein neuer Audio-Player geschaffen. Dieser erscheint rechts oben in der App, wenn ein Audio angehört wird. Mit einem Klick auf das Symbol gelangt man direkt auf den Audiobeitrag. Neu ist auch die Möglichkeit, in jedem Artikel die Schrift zu vergrößern. Außerdem unterstützt die App den Darkmodus, den viele Smartphones anbieten. Wird dieser Modus in den Einstellungen des Handys aktiviert, werden alle Texte in weißer Schrift auf schwarzem Grund abgebildet.

NDR 1 Niedersachsen im Livestream hören

Die bisherigen Funktionen der App bleiben voll erhalten. Eilmeldungen aus dem Land erhalten Sie als Push-Benachrichtigung schnell auf Ihr Smartphone, wenn Sie diese in Ihren Einstellungen aktiviert haben. Ihre Lieblingsmusik gibt es im NDR 1 Niedersachsen Livestream - egal, wo Sie sind. Im Bereich "Audio & Video" können Sie auch, sobald der Livestream gestartet wurde, das Fenster für Ihre Region einstellen. Und unter dem Menüpunkt "Mitmachen" gelangen Sie auch weiterhin zu unseren Spielen wie Hit-Jackpot und Entenjagd oder bewerben Sie sich mit ihrem Lieblingsplatz.

Ihr direkter Draht ins Studio!

Mit der NDR Niedersachsen App können Sie das Programm aber nicht nur hören oder sehen, sondern Sie haben auch den direkten Draht zu uns. Mit der Messenger-Funktion ist es möglich, mit uns zu chatten, einen Stau oder einen Unfall zu melden. Darüber hinaus bietet die App aktuelle Wetter- und Verkehrsinformationen.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es Antworten auf viele Fragen zur NDR Niedersachsen App. Außerdem können Sie uns über den Messenger der App kontaktieren.

