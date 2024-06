Sommerferien starten: Wann und wo werden Staus im Norden erwartet? Stand: 21.06.2024 06:37 Uhr Niedersachsen und Bremen starten heute in die Ferien, in Hamburg ist der letzte Schultag am 17. Juli, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am 21. Juli. Wie immer bedeutet das: Es wird voll auf den Straßen.

Ab Freitag machen sich die ersten Familien mit Schulkindern aus dem Norden auf den Weg in den Urlaub. Die Zahl der Staus und Behinderungen steigt dann wohl mit jedem Bundesland, in dem auch die Ferien beginnen. Engpässe kann es auf den Autobahnen laut ADAC schon jetzt geben. Grund dafür seien die zahlreichen Baustellen auf den wichtigen Routen A1 und A7. Im Norden sei an den Wochenenden vom 21. Juni bis zum 4. August mit den meisten Staus zu rechnen - immer freitags bis sonntags.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Am besten Dienstag oder Mittwoch auf die Autobahn

Wer flexibel ist, sollte sich laut ADAC am besten dienstags oder mittwochs mit dem Auto auf den Weg machen. Wenn das nicht möglich ist, sollten Urlauber versuchen, außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, also freitags am Vormittag oder erst in den Abendstunden, samstags ganz früh oder ab dem Nachmittag und sonntags früh morgens oder spät abends. Kritisch seien immer die Zeiten, in denen Urlauber auf Pendlerinnen und Pendler träfen. Immerhin könne das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt, etwas Entlastung bringen.

Von der Autobahn runter - oder nicht?

Das Ausweichen auf Nebenstrecken lohnt sich laut ADAC nur bei einer Vollsperrung der Autobahn wegen eines Unfalls oder wenn es im Verkehrsfunk ausdrücklich empfohlen wird. Bis zu einer Staulänge von zehn Kilometern sei es auf jeden Fall ratsam, auf der Autobahn zu bleiben. Denn die Nebenstrecken seien oft ebenfalls überlastet. Wer im Stau steht, muss einige Regeln beachten, sonst drohen Bußgeld und Punkte. Unter anderem darf der Standstreifen nicht als Fahrspur genutzt werden, Aussteigen und Umherlaufen sind verboten.

Weitere Informationen Stau auf der Autobahn: Was ist erlaubt? Was ist verboten? Bald beginnen die Sommerferien und auf den Autobahnen drohen Staus. Und im Stau gelten besondere "Spielregeln". mehr

Wo werden Staus erwartet?

In den folgenden Baustellenbereichen sind laut ADAC in der Ferienzeit Staus und Behinderungen zu erwarten:

A1

Bremen - Osnabrück

In beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord

in beiden Richtungen, zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta

In beiden Richtungen, zwischen Dreieck Ahlhorner Heide und Anschlussstelle Cloppenburg

Bremen - Hamburg

Zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg, 25.06.2024, 19 Uhr bis 27.06.2024

A2

Hannover - Braunschweig

In beiden Richtungen, Kreuz Hannover-Buchholz, Verbindungsfahrbahn gesperrt Richtung A37 Hannover

Braunschweig - Magdeburg

Tempobaustellen in Fahrtrichtung Berlin, zwischen Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen und Anschlussstelle Braunschweig-Ost, eine Umleitung ist eingerichtet

A7

Hannover - Kassel

In beiden Richtungen, Brückenarbeiten in Höhe Hildesheim

In beiden Richtungen, zwischen Dreieck Drammetal und Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden

Hamburg - Hannover

In beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Dorfmark und Soltau-Ost

In beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf

Hannover - Hamburg

Zwischen Raststätte Seevetal und Horster Dreieck

A27

Bremen - Walsrode

In beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Verden-Nord

A28

Oldenburg – Bremen

In beiden Richtungen zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Hude

A29

Oldenburg - Wilhelmshaven

In beiden Richtungen, zwischen Kreuz Oldenburg-Ost und Rastplatz Ohmstede-Ost

A30

Rheine – Osnabrück

In beiden Richtungen, zwischen Kreuz Lotte/Osnabrück und Hasbergen-Gaste

A36

Wolfenbüttel - Vienenburg

Zwischen den Anschlussstellen Flöthe und Schladen-Nord

A38

Göttingen – Halle

zwischen Dreieck Drammetal und Friedland

A39

Lüneburg - Hamburg

in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf

A369

Vienenburg - Bad Harzburg

In beiden Richtungen, zwischen Dreieck Nordharz und Anschlussstelle Vienenburg-Süd

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 18.06.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7