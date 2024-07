Sommer im Freibad: Hier wird das Baden teurer Stand: 05.07.2024 10:09 Uhr Besucherinnen und Besucher von Freibädern müssen in einigen Städten in Niedersachsen mehr Geld für den Eintritt bezahlen als im vergangenen Jahr. Mancherorts sind die Preise konstant geblieben.

Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Erwachsene zahlen in Göttingen in diesem Sommer einen Euro mehr für einen Besuch im Freibad als im vergangenen Jahr, Kinder 60 Cent mehr. Grund für die Preissteigerung sind nach Angaben eines Sprechers höhere Kosten für Personal und Energie. Das Badeparadies Eiswiese verkürzt in den Sommermonaten unter anderem wegen Fachkräftemangels seine Öffnungszeiten. Im Moskaubad in Osnabrück kostet der Eintritt in diesem Sommer für Erwachsene und Kinder 20 Cent mehr als im Vorjahr. Ein Sprecher der Stadtwerke erklärte, dass vor allem Hallen- und Freibäder sehr energieintensiv seien. Deshalb seien die Preissteigerungen dort besonders spürbar.

So viel kostet der Eintritt in Niedersachsens Freibädern

Hannover: 4,50 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder

Oldenburg: 4,00 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder

Göttingen: 4,50 Euro für Erwachsene, 2,80 Euro für Kinder

Osnabrück: 6,30 Euro für Erwachsene, 4,80 Euro für Kinder

Lüneburg: 4,20 Euro für Erwachsene, 2,00 Euro für Kinder

Braunschweig: zwischen 4,00 und 5,30 Euro für Erwachsene; ermäßigt zwischen 3,00 und 4,30 Euro

Braunschweiger Freibäder erhöhen die Preise leicht

Die drei Freibäder in Braunschweig haben die Preise für eine Tageskarte in diesem Jahr leicht erhöht - um 10 Cent. Die Erhöhung sei notwendig gewesen, weil die Kosten für Energie und Löhne gestiegen sind - aber auch, weil die Bäder in neue Attraktionen und einen klimafreundlichen Betrieb investiert hätten, sagte ein Sprecher des Stadtbads.

Konstante Preise in Hannover, Oldenburg und Lüneburg

In den Freibädern von Hannover sind die Eintrittspreise seit Jahren gleich geblieben. Nach Angaben eines Stadtsprechers wurden sie zuletzt 2018 erhöht. Weil Personal fehlt, komme es allerdings zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten. Demnach kann das Hainhölzer Naturbad nur in den Schulferien öffnen. Das Hallenbad in Misburg bleibt dagegen während der Ferien geschlossen. Auch in Oldenburg bleibt der Preis für den Freibadeintritt konstant. Laut Bäderbetriebsgesellschaft wurde er zuletzt vor mehr als sechs Jahren erhöht. Auch in Lüneburg kostet ein Tag im Freibad nach Angaben des Betreibers genauso viel wie im Vorjahr.