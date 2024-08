Seit zwei Jahren vermisst: Keine Spur von Backpacker Oliver Heise Stand: 05.08.2024 06:48 Uhr Seit zwei Jahren wird der Backpacker Oliver Heise vermisst. Damals reiste er allein nach Teneriffa. Ein am 4. August 2022 gesendeter Instagram-Post des damals 23-Jährigen ist die letzte Spur.

Das Selfie Heises ist bis heute das letzte Lebenszeichen des Abenteurers aus Lemförde (Landkreis Diepholz), der sich auf der Kanaren-Insel fernab der Touristen-Hotels durchschlagen und in Höhlen schlafen wollte. Schon am Tag nach Heises letzter Nachricht machte sich die Familie Sorgen und schaltete kurz darauf die Polizei ein - bislang waren alle Bemühungen vergeblich. Oliver Heise bleibt spurlos verschwunden.

Mutter und Bruder zwischen Hoffen und Bangen

Seine Familie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den Sohn und Bruder lebend wiederzusehen. Am quälendsten ist für Mutter Marion Heise und Bruder Mathis die Ungewissheit. Mal habe er das Gefühl, dass sein Bruder morgen vor der Tür steht, mal das Gefühl, dass er vielleicht gar nicht wiederkommt, sagt Mathis Heise. Die in Leese (Landkreis Nienburg) lebende Marion Heise wünscht sich zwei Jahre nach dem Verschwinden ihres Sohnes einfach nur Gewissheit. Nicht zu wissen, was mit Oliver seinerzeit passiert ist, das sei für die Familie "fast unerträglich".

