"Rainbow Family": Polizeiaufgebot soll Ritualfeuer verhindern Stand: 19.08.2024 16:16 Uhr Während einige Mitglieder der "Rainbow Family" aus dem illegalen Camp im Harz abgereist sind, wollen andere heute ein Vollmondritual durchführen. Das wollen die Landkreise verhindern - mit Unterstützung der Polizei.

Die Großaktion soll am Nachmittag beginnen. Vorrangiges Ziel werde es sein, "ein großes Ritualfeuer sowie gegebenenfalls weitere Feuerstellen der Bewohnerschaft des illegalen Camps" zu verhindern, teilten die Landkreise Göttingen und Goslar mit. Grund dafür sei unter anderem die Waldbrandgefahr in dem Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hahnebalzer Teichen bei Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld. "Feuer stellen für alle Personen, die sich in dem Bereich aufhalten, eine Gefahr dar und sind im Schutzgebiet generell verboten", heißt es in einer Mitteilung.

Ordnungsgeld von 5.000 Euro droht

Die bisherigen Maßnahmen hätten nicht den erhofften Erfolg erzielt: Mitglieder der "Rainbow Family" seien noch immer vor Ort, teilten die Landkreise mit. Die Behörden hatten unter anderem ein Betretungsverbot verhängt, denn Campen und offenes Feuer sind in dem Landschaftsschutzgebiet verboten. Wer das Gebiet trotzdem betritt, dem droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 5.000 Euro. Außerdem wurden Zelte konfisziert und Fahrzeuge abgeschleppt, um die Zufahrts- und Rettungswege freizuhalten. Am Freitag hieß es von den Landkreisen, die meisten der rund 1.000 Campenden seien weitergezogen. Eine Teilnehmerin des Camps hingegen hatte angekündigt, die Mehrheit der Campenden wolle mindestens bis zur Vollmondnacht bleiben.

Polizei-Einsatz im Hippie-Camp Ein Ultimatum der Kreisverwaltung für das Camp der "Rainbow Family" zwischen Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld war ausgelaufen. (13.08.2024)

"Rainbow Family" zog von Malliehagental in den Harz

Das Zeltlager im Harz ist bereits das zweite, das die Mitglieder der "Rainbow Family" aufgeschlagen hatten. Zunächst wollten rund 2.000 Personen ein "Rainbow Gathering" auf einer Wiese im Malliehagental bei Uslar (Landkreis Northeim) zelebrieren. Doch auch dort lag keine Genehmigung für das Zeltlager vor. Die Stadt Uslar erließ eine Allgemeinverfügung, die die Wiese in Malliehagental zwischen dem 14. und dem 20. August zur Sperrzone erklärte, woraufhin ein Teil der Gruppe in das Landschaftsschutzgebiet zwischen den Hahnebalzer Teichen zog.

