Politik-Abitur: Teil der Prüflinge darf Klausur erneut schreiben Stand: 16.04.2024 15:02 Uhr Nach Verzögerungen beim Abitur in Niedersachsen wegen eines Einbruchs in eine Schule will Kultusministerin Hamburg allen Prüflingen gleiche Chancen geben. Ein Teil der Betroffenen darf die Klausur wiederholen.

Abiturientinnen und Abiturienten, die während des angesetzten Prüfungstermins am vergangenen Donnerstag nach den Verzögerungen nicht vor die Wahl gestellt wurden, ihre Politik-Klausur auch am 8. Mai schreiben zu können, erhalten einen neuen Versuch. Das sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Hannover.

Manche Schüler hatten keine Wahl

Während der internen Aufarbeitung im Kultusministerium "konnten wir feststellen, dass nicht alle Schulen diese Wahlmöglichkeit den Schülerinnen und Schülern eingeräumt haben, sondern dass es einen Teil Schulen gibt, und das ist nicht die Mehrzahl, es ist ein überschaubarer Teil und trotzdem gibt es ihn, die keine Wahlmöglichkeit eingeräumt haben", sagte Hamburg. "Vor diesem Hintergrund sind diese Schüler nicht gleich behandelt worden zu den anderen. Deswegen werden wir diesen Schülerinnen und Schülern jetzt noch einmal diese Wahlmöglichkeit einräumen", so die Ministerin. "Das heißt: Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht die Wahl hatten, am 11.4. zu entscheiden, ob sie nochmal am 8. Mai einen Schreibtermin nutzen oder den Tag des 11. Aprils, denen räumen wir jetzt die Wahl ein, am 8. Mai erneut zu schreiben."

Versuch am 8. Mai würde zählen

Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch mache, müsse sich über eins im Klaren sein, sagte Hamburg: "Wenn man sich für den 8. Mai entscheidet, dann gilt der 8. Mai" - nicht etwa die bessere Note. "Dann gilt aber dieser Durchgang am 11. April als nicht geschrieben. Diese Klausur würde nicht korrigiert und entsprechend nicht bewertet", erläuterte Hamburg.

Eine Schule ließ verbotene Klausur schreiben

Weiter habe das Ministerium erfahren, dass eine Schule in Niedersachsen die vom Kultusministerium nach dem Einbruch verbotene Klausur habe schreiben lassen. Die betroffenen Prüflinge müssten die Politik-Klausur wiederholen - und zwar auch am 8. Mai, sagte Hamburg. Das täte ihr außerordentlich leid für die Abiturientinnen und Abiturienten. Für die Abiturientinnen und Abiturienten, die sich zwischen den zwei Terminen entscheiden konnten, ändert sich nichts. Für diese Gruppe gelte, wie Hamburg sagte, "dass sie sich entweder entschieden hat, am 11. April zu schreiben oder, dass sie jetzt am 8. Mai schreiben wird und dann entsprechend die Klausur bewertet wird, die sie geschrieben hat."

Nach Einbruch: Abiturienten schreiben Ersatzklausur

Wegen eines Einbruchs an einer Schule in Goslar waren die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft in ganz Niedersachsen am vergangenen Donnerstag unterbrochen worden. Weil die Prüflinge die Aufgaben theoretisch vorab hätten einsehen können, sah sich das Ministerium eigenen Angaben zufolge gezwungen, zu handeln. Die Schulen wurden am frühen Morgen aufgefordert, die Prüfungsaufgaben nicht auszuteilen beziehungsweise wieder einzusammeln. Danach wurden neue Aufgaben für die Schulen hochgeladen, die ursprünglich für einen Nachholtermin gedacht waren. Die Betroffenen konnten daraufhin selbst entscheiden, ob sie die Prüfungen am selben Tag zeitversetzt beginnen oder einen Nachschreibtermin nutzen wollen.

Rund 8.000 Schülerinnen und Schüler betroffen

In einer ersten Reaktion zeigte sich das Ministerium zufrieden mit dem eigenen Krisenmanagement. Schnell gab es aber auch deutliche Kritik an den Abläufen und etwa die Forderung nach einer verbesserten Bewertung. Betroffen waren nach Ministeriumsangaben rund 8.000 Schülerinnen und Schüler. Der Einbruch in der Goslarer Schule stand nach ersten Erkenntnissen aus der Vorwoche nicht im Zusammenhang mit den Abi-Prüfungen.

