"Perücken-Mann": Mutmaßlicher Serien-Taschendieb in U-Haft Stand: 26.05.2023 13:05 Uhr Die Polizei Lüneburg hat einen mutmaßlichen Serien-Taschendieb festgenommen. Laut Polizei trug der 41-Jährige eine rötliche Perücke, wenn er mit gestohlenen Bankkarten Geld an Automaten abhob.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der 41-Jährige möglicherweise auch mit Mittätern seit Anfang September 2022 aktiv gewesen war. Der "Perücken-Mann", wie die Polizei ihn nennt, soll in mindestens 23 Fällen Geldbörsen von Über-70-Jährigen im Umfeld von Einkaufsmärkten erbeutet haben - und das im gesamten norddeutschen Raum. In Niedersachsen hatte es unter anderem Fälle in Oldenburg, Cuxhaven und Uelzen gegeben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 40.000 Euro.

VIDEO: Umfeld Supermarkt: Warnung vor einem Taschendieb (02.03.2023) (1 Min)

Polizei fand Perücke mit rötlichen Haaren

Nach Zeugenhinweisen gerieten der 41-Jährige und sein familiäres Umfeld ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Im März hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahnung gestartet - unter anderem mit der Frage: "Wer erkennt den Serien-Taschendieb und Geldabheber mit der mutmaßlich rötlichen Perücke?" Am Mittwoch dann durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler zwei Wohngebäude in Hamburg und ein Fahrzeug, mit dem der 41-Jährige gerade unterwegs war. Dabei konnte die Polizei diverse Beweismittel sicherstellen: Mehr als 2.500 Euro Bargeld, diverse Mobiltelefone sowie die Perücke mit den rötlichen Haaren. Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Am Donnerstag ordnete ein Haftrichter am Amtsgericht Lüneburg Untersuchungshaft an.

Weitere Informationen Taten im ganzen Land: Polizei sucht Serien-Taschendieb Mit den gestohlenen EC-Karten hob er Geld an Automaten ab. Die Polizei Uelzen fahndet nach dem Mann mit den roten Haaren. (02.03.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.05.2023 | 13:30 Uhr