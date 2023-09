Online-Millionenbetrug: Prozess gegen vier Männer beginnt Stand: 21.09.2023 02:00 Uhr Vor dem Landgericht Göttingen beginnt heute der Prozess gegen vier Männer. Ihnen wird bandenmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen allein in Deutschland mehr als 23 Millionen US-Dollar erlangt haben.

Die Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 53 Jahren sollen zwischen August 2017 und Oktober 2021 die verantwortlichen Betreiber der betrügerischen Online-Plattformen "fx-leader.com", "invcenter.com", "interactive-trading.com" und "qteck.io" gewesen sein. Sie sollen Investoren erhebliche Kapitalgewinne versprochen haben. Tatsächlich seien die eingezahlten Beträge nie gewinnbringend angelegt worden. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Göttingen wirft den Beschuldigten vor, in 5.627 Einzelfällen allein in Deutschland einen Betrag in Höhe von mehr als 23 Millionen US-Dollar sowie einen weiteren Betrag in Höhe von 2,26 Millionen Euro erlangt zu haben. Die Verfahren gegen vier weitere Verdächtigen wurden abgetrennt.

Beschuldigte Teil einer internationalen Betrügerbande?

Die Anklage ist das Ergebnis umfangreicher internationaler Ermittlungen. Die Beschuldigten sollen Teil einer kriminellen Vereinigung sein, die schwerpunktmäßig aus Bulgarien, Rumänien, Georgien und Israel agiert hat. Hier seien Callcenter mit einer Vielzahl an Mitarbeitern eingerichtet gewesen. Für gewerbs- und bandenmäßigen Betrug sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor.

