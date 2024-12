Online-Banking: Mutmaßlicher Kopf von Betrügerbande festgenommen Stand: 06.12.2024 10:30 Uhr Die Braunschweiger Polizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben den mutmaßlichen Kopf einer deutschlandweit agierenden Betrügerbande verhaftet. Die Beschuldigten sollen als falsche Bankmitarbeiter an TAN-Nummern gelangt sein.

von Lydia Callies, Angelika Henkel

Der Mann wurde am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Ennepe-Ruhr-Kreis festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Polizei Braunschweig am Freitagmorgen bekannt gaben. Der 26-Jährige soll der Kopf der Betrügerbande sein, die deutschlandweit agierte. Die Ermittlungen in Gang gebracht hatten 55 Geschädigte aus Niedersachsen und anderen Bundesländern, die bereits vor einigen Jahren Anzeige erstattet hatten.

Betrüger haben es auf die TAN abgesehen

Nach Informationen des NDR Niedersachsen waren die Geschädigten von Betrügern angerufen worden. Die Anrufer gaben sich demnach als Bankmitarbeiter aus, die auf ein fehlendes Sicherheitsupdate beim Online-Banking aufmerksam machen wollten. In Wahrheit soll es den Kriminellen darum gegangen sein, ihren Opfern in einem längeren Gespräch deren TAN-Nummer zu entlocken, um damit das Online-Banking freizuschalten und das Konto zu plündern.

Erste Festnahmen bereits 2022

In der Folge sollen die Täterinnen und Täter Gutscheinkarten gekauft und im Internet zu einem günstigeren Preis wieder angeboten haben. Die Kriminellen sollen gut daran verdient haben. Zwei Frauen und ein Mann wurden 2022 bei einem ersten Polizeieinsatz in Berlin und Wittenberg festgenommen. Von ihnen bekam die Polizei einen Tipp, wer noch hinter dem Online-Betrug stecken könnte.

Ermittler folgen der Spur des Geldes

Um auch dem mutmaßlichen Hintermann auf die Schliche zu kommen, ermittelten die Polizeibeamten des Fachkommissariats Cybercrime in Braunschweig (ZKI) weiter. Die Ermittler kauften nach NDR Informationen selbst Gutscheine und folgten der komplexen Spur des Geldes. Die Spur führte schließlich zum mutmaßlichen Betrüger, der mit der professionellen Masche in einem Jahr etwa eine halbe Million Euro von den Konten der Opfer gestohlen haben soll, wie der NDR aus Polizeikreisen erfuhr. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft für den 26-jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen an.

