Niedersachsen kündigt Hochwasser-Hilfen in Millionenhöhe an Stand: 16.01.2024 17:25 Uhr Niedersachsens Landesregierung hat Hochwasser-Hilfen angekündigt. Mit rund 110 Millionen Euro aus einem Nachtragshaushalt sollen unter anderem Schäden der öffentlichen Infrastruktur behoben werden.

Das haben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne) am Dienstag in Hannover angekündigt. Das Geld soll als Hilfe für Hochwassergeschädigte, zur Beseitigung von Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, zur Erstattung von Einsatzkosten der Katastrophenschutzbehörden und zur Ertüchtigung des Hochwasser- und Katastrophenschutzes genutzt werden. Nach Angaben von Regierungschef Weil und Finanzminister Heere soll der Nachtragshaushalt aus Rücklagen finanziert werden. Eine Ausnahme von der Schuldenbremse sei dafür nicht notwendig. Der Landtag könnte den Nachtragshaushalt nach Vorstellung der Regierung bereits Anfang Februar beschließen.

Auch Soforthilfen für Privathaushalte angekündigt

Anfang Januar hatte die Landesregierung Soforthilfen von bis zu zehn Millionen Euro für besonders vom Hochwasser betroffene Privathaushalte in Aussicht gestellt. Damit sollten zum Beispiel Notlagen bei der Unterkunft oder der Wiederbeschaffung von Hausrat schnell und unbürokratisch überbrückt werden. Weitere Hilfsbedarfe sollten erst geprüft werden, wenn das Hochwassergeschehen vorbei sei und der Schaden realistisch abgeschätzt werden könne, hieß es damals. Erst am Montag haben die Landkreise Verden und Heidekreis als letzte Regionen den Status "außergewöhnliches Ereignis" aufgehoben.

