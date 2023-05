Nach Hacker-Angriff auf Üstra - 49-Euro-Ticket online verfügbar Stand: 08.05.2023 18:23 Uhr Nach einem Hacker-Angriff auf die Verkehrsbetriebe Üstra in Hannover sind die Folgen immer noch spürbar. Das Deutschlandticket kann allerdings mittlerweile online gekauft werden.

Der Angriff kam nach Angaben des Unternehmens per Anhang einer E-Mail ins Haus. Der Trojaner sei nicht sofort aktiv geworden, sondern habe sich über Wochen ins System geschlichen, Administratorrechte erworben und die Üstra schließlich lahmgelegt. Das Unternehmen war weder per Mail noch über das Telefon erreichbar. Bis Ende des Jahres sollen voraussichtlich alle Folgen des Angriffs beseitigt sein, hieß es am Montag.

VIDEO: Cyberangriffe auf Behörden-Webseiten und ÖPNV (06.04.2023) (3 Min)

Deutschlandticket kann ab sofort online gekauft werden

Im Anschluss an die Attacke Ende März musste zunächst das gesamte IT-System heruntergefahren werden, unzählige Daten waren verschlüsselt, Dienstpläne mussten per Hand erstellt werden. Kundinnen und Kunden haben bis heute Probleme, Fahrkarten zu kaufen, davon war lange auch das 49-Euro-Ticket betroffen. Dieses könne ab sofort über die Internetseite des Großraumverkehrs Hannover www.gvh.de bezogen werden. Die Nachricht über den erfolgreichen Kauf könne sich dann allerdings noch um einige Tage verzögern. Die Kunden würden das Ticket aber spätestens 48 Stunden bevor es gültig wird erhalten, hieß es vom GVH.

Staatsanwaltschaft Verden ermittelt

Die Verantwortlichen bei der Üstra betonen, dass der Betrieb des Bus- und Stadtbahnverkehrs zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, auch seien nach bisherigen Erkenntnissen keine sensiblen Kundendaten bei dem Angriff geklaut worden. Wer die Angreifer sind, ist derweil weiterhin unklar. Auf ein digitales Erpresser-Schreiben war die Üstra nach eigenen Angaben nicht eingegangen. In dem Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.05.2023 | 15:00 Uhr