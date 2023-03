"Miss Germany": Transfrau aus Niedersachsen unter Top Ten Stand: 05.03.2023 10:45 Uhr Mit der 19 Jahre alten Saskia von Bargen aus Friedrichsfehn (Landkreis Ammerland) stand erstmals eine Transfrau im Finale der Wahl zur "Miss Germany". Gewonnen hat am Ende Kira Geiss aus Baden-Württemberg.

Bei ihrer Geburt wurde von Bargen das männliche Geschlecht zugewiesen. Schon mit fünf Jahren erklärte sie jedoch, dass sie ein Mädchen sei. Mit 18 Jahren ließ sie sich geschlechtsangleichend operieren. Die Auszubildene bezeichnet sich selbst als Botschafterin für das Thema Transgender. "Ich will Außenstehende darüber aufklären, was es bedeutet, eine Transfrau zu sein", so die 19-Jährige. Aus diesem Grund habe sie sich auch bei der aktuellen "Miss Germany"-Wahl beworben.

VIDEO: Queer und Muslimisch - passt das zusammen? (24.02.2023) (30 Min)

Persönlichkeit stehe im Vordergrund der Show

Seit 2019 stehe in dem Wettbewerb nach eigenen Angaben die Persönlichkeit und die "Mission" der Teilnehmerinnen im Vordergrund - nicht das Aussehen. Das Finale der Show fand am Samstag im Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg) statt und wurde vom Oldenburger Unternehmen Miss Germany Studios organisiert. 150.000 Frauen hatten sich für die Show beworben.

