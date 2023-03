Millionen für die Deiche: Mehr Investition in Küstenschutz Stand: 04.03.2023 15:12 Uhr Niedersachsen und der Bund wollen 2023 stärker in den Schutz der Küsten investieren. Wie das Umweltministerium in Hannover mitteilte, sollen fast 79 Millionen Euro bereitgestellt werden.

In den vergangenen Jahren hatten Bund und Land jeweils insgesamt 61,7 Millionen Euro für den Küstenschutz gezahlt. Die 2023 geplanten Mehrausgaben sollen unter anderem dazu genutzt werden, die Deiche an der Küste und auf den Inseln um bis zu zwei Meter zu erhöhen. Insgesamt schützen mehr als 600 Kilometer Hauptdeiche die Küste zwischen Ems und Elbe sowie teilweise auf den Ostfriesischen Inseln. Die Auswirkungen der Klimakrise seien schon jetzt durch einen steigenden Meeresspiegel und die Zunahme von Stürmen und Sturmfluten zu spüren, sagte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). "Der Schutz der Menschen hinter dem Deich ist für uns als Agrar- und Küstenland existenziell", so Meyer.

VIDEO: Klimawandel: Niedersachsen und Bayern besonders gefährdet (20.02.2023) (2 Min)

Küstenschutz ist Aufgabe von Bund und Ländern

Küstenschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Die Investitionskosten verteilen sich zu 70 Prozent auf den Bund und zu 30 Prozent auf das jeweilige Bundesland. Der Bund habe nun die für den Küstenschutz vorgesehene Summe um mehr als 12 Millionen Euro erhöht, teilte das Umweltministerium mit. Die niedersächsische Landesregierung gibt als erforderliche Kofinanzierung weitere 5,2 Millionen Euro über den Nachtragshaushalt dazu.

Deichverbände fordern noch mehr Geld

Niedersachsens Deichverbände, die sich zusammen mit dem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) um die Ertüchtigung und Unterhaltung der Deiche kümmern, hatten zuletzt aber noch deutlich mehr Geld gefordert. Nach jüngsten Angaben rechnete der Wasserverbandstag 2021 mit einem jährlichen Bedarf von rund 120 Millionen Euro für den Küstenschutz an der Nordseeküste.

Weitere Informationen Der Klimawandel und der Norden Die weltweite Klimakrise trifft auch Norddeutschland. Wie kann die Energiewende gelingen? Welches sind die besten Lösungen? mehr Ostfriesische Inseln sind für Sturmflut-Saison gesichert Der Küstenschutz hat Dünen und Depots auf Norderney, Langeoog und Wangerooge mit Hunderttausenden Tonnen Sand aufgespült. (19.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2023 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste