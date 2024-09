Meyer Werft: Wird Übernahme durch Bund und Land heute offiziell? Stand: 16.09.2024 07:30 Uhr Die Übernahme der Meyer Werft durch Bund und Land könnte heute auf einer Betriebsversammlung in Papenburg offiziell verkündet werden. Fragen zum finnischen Standort in Turku sind offenbar geklärt.

Neben Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) werden auch die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU und den Grünen erwartet. Nach Informationen von NDR Niedersachsen ist die letzte große Hürde für die Übernahme aus dem Weg geräumt: Der Standort Turku in Finnland soll mit denen Meyer-Standorten in Rostock und Papenburg in einer europäischen Holding zusammengefasst werden. Turku bleibt im Besitz der Familie Meyer, Rostock und Papenburg gehören zukünftig zu 80 Prozent dem Bund und Land Niedersachsen. Während die finnische Regierung die Sorge hatte, dass der Standort in Turku benachteiligt wird, befürchteten Bund und Land, dass Familie Meyer Aufträge nach Turku umleitet. Das konnte ausgeräumt werden. Jetzt müssen nur noch letzte Details mit den Banken geklärt werden.

Weitere Informationen 2 Min Bund und Land geben grünes Licht für Meyer-Werft-Hilfen Die Haushaltsausschüsse des Bundestages und des Niedersächsischen Landtages haben zugestimmt, nun kann das Geld fließen. (11.09.2024) 2 Min

Details zur Kurzarbeit und zu Freiwilligenprogrammen

Auf der Betriebsversammlung sollen auch Details zur Neuausrichtung der Werft bekanntgegeben werden: 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bis Ende März gehen - 100 befristete, der Rest über Freiwilligenprogramme, die heute vorgestellt werden sollen. Zudem geht es um Kurzarbeit. Davon betroffen sind Informationen von NDR Niedersachsen zufolge 100 bis 150 Mitarbeitende der technischen Büros in den Jahren 2025 und 2026.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.09.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau