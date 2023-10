Mehr als 100 Moscheen öffnen heute in Niedersachsen für Besucher Stand: 03.10.2023 12:46 Uhr Jedes Jahr am 3. Oktober laden muslimische Gemeinden zum Tag der offenen Moschee ein. Auch mehr als 100 islamische Gotteshäuser in Niedersachsen beteiligen sich an dem Aktionstag.

Mit dem Termin am Tag der Deutschen Einheit wollen die islamischen Verbände Ditib und Schura unterstreichen, dass sich Muslime als Teil der deutschen Gesellschaft verstehen. Am Tag der offenen Moschee wollen die Gemeinden mit ihrer nicht-muslimischen Nachbarschaft ins Gespräch kommen sowie Missverständnisse und Vorurteile abbauen, heißt es von beiden Verbänden. "In Zeiten der wachsenden Islamfeindlichkeit ist der Tag der offenen Moschee eine wichtige Möglichkeit der Begegnungen", sagte Şaban Yabaş, Sprecher und Vorstandsmitglied des niedersächsischen Ditib-Verbandes.

Vorurteile können abgebaut werden

Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in die muslimische Kultur und den Glauben und können bei Führungen durch die Moschee etwas über die Architektur, die Gebetsräume und die religiösen Riten erfahren. Außerdem gibt es Vorträge, etwa in den Räumen der Islamischen Gemeinde der Jama'at un Nur in Hannover. "Wir sehen sogar, dass Menschen, die mit Vorurteilen zu uns kommen, diese zum Teil oder sogar ganz abbauen können, weil sie den Islam durch uns direkt kennenlernen", sagte Yabaş.

Gebet steht im Mittelpunkt dieses Tages der offenen Moschee

In diesem Jahr steht beim Tag der offenen Moschee, den es bereits seit 1997 gibt, das Gebet im Mittelpunkt. Viele Menschen seien etwa durch Ukraine-Krieg, Klimakrise und Inflation verunsichert und besorgt. In solch schwierigen Zeiten suchten auch Muslime Zuflucht im Gebet, so Yabaş.

Unter anderem in diesen Städten sind Moscheen heute geöffnet:

Achim

Braunschweig

Delmenhorst

Emden

Göttingen

Hannover

Herzberg

Osnabrück

Peine

Salzgitter

Stadthagen

