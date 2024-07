Mehr Schüler in Niedersachsen erwartet - weitere Lehrer gesucht Stand: 16.07.2024 11:43 Uhr Nach den Sommerferien werden rund 890.000 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen erwartet. Auch in den Lehrerzimmern soll es voller werden.

Im Vergleich zum vergangenen Schuljahr sind es nach Angaben den Kultusministeriums 13.000 Schülerinnen und Schüler mehr. Da waren in Niedersachsen rund 877.000 Kinder und Jugendliche zur Schule gegangen, vor zwei Jahren sogar nur 868.000. Grund für den Anstieg ist laut einer Ministeriumssprecherin, dass mehr Kinder von Geflüchteten zur Schule gehen. Außerdem seien in den vergangenen Jahren mehr Kinder aus geburtenreichen Jahrgängen eingeschult worden. In diesem Jahr werden aber voraussichtlich ähnlich viele Erstklässler eingeschult, laut Ministerium rund 81.000 Kinder.

Mehr als 2.000 neue Lehrkräfte in Niedersachsen

Auch wenn der Lehrkräftemangel weiter ein Problem ist, werden im August mehr Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen arbeiten als im vergangenen Schuljahr. Denn in diesem Jahr seien schon rund 2.164 neue Lehrkräfte eingestellt worden, dagegen sind nur 1.700 Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gegangen. Noch sind vom Land aber Stellen ausgeschrieben. Man sei zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen noch einige besetzt werden können, hieß es vom Ministerium.

